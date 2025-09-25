Ufficiale: Liverpool, primo contratto da professionista per Ngumoha

È ufficiale: il giovane del Liverpool, Rio Ngumoha, autore del gol decisivo nella sfida del 25 agosto contro il Newcastle, ha firmato il suo primo contratto da professionista con i Reds.

Questo il comunicato ufficiale del club:

“L’attaccante, arrivato all’Academy nel settembre 2024 dopo essere stato in precedenza al Chelsea, ha collezionato cinque presenze senior con i Reds fino ad oggi, l’ultima nella vittoria di martedì per 2-1 in Coppa Carabao contro il Southampton.

Ngumoha ha segnato la vittoria al 100′ nella vittoria per 3-2 in casa del Newcastle United il mese scorso, in occasione del suo debutto in Premier League.

Poche settimane dopo, il nazionale inglese U19 è apparso per la prima volta in competizioni europee quando è uscito dalla panchina nel successo in Champions League contro l’Atletico Madrid ad Anfield.

Ngumoha ha giocato per gli U18, U19 e U21 dei Reds nel 2024-25 ed è stato debuttato in prima squadra da Arne Slot in una partita di FA Cup degli Emirati contro l’Accrington Stanley nel gennaio di quest’anno”.

Foto: X Liverpool