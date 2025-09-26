Ufficiale: Liverpool, Leoni ko. Chiesa inserito nella lista Champions
26/09/2025 | 17:12:12
Il Liverpool, con una nota ufficiale, rende noto l’inserimento di Federico Chiesa nella lista Champions. L’azzurro prende il posto dello sfortunato Giovanni Leoni che si è rotto il crociato i giorni scorsi.
Questa la nota: “Federico Chiesa è stato aggiunto alla nostra rosa della Champions League. Il giocatore sostituisce Giovanni Leoni. La UEFA ha approvato la richiesta di aggiungere l’italiano alla “Lista A” dei Reds, in linea con il nuovo regolamento che consente un cambio in caso di un’assenza prolungata”.
Foto: sito Liverpool