Il Liverpool ha ufficializzato l’arrivo dal Wolverhampton di Diogo Jota, attaccante portoghese classe ’96. Con i “Lupi”, tre stagioni, 67 presenze e 16 gol per lui. “È un momento davvero emozionante per me e la mia famiglia”, le prime parole di Diogo Jota con la maglia dei Reds.

Foto: Twitter Liverpool