Ufficiale: Liverpool, dal Bayern Monaco arriva Thiago Alcantara

Adesso è anche ufficiale. Una telenovela di mercato che in Inghilterra fa felice i tifosi del Liverpool. I Reds hanno reso noto l’arrivo a titolo definitivo dal Bayern Monaco di Thiago Alcantara. Questa la nota ufficiale del club campione d’Inghilterra: “Il Liverpool Football Club ha concluso un accordo per il trasferimento definitivo di Thiago Alcantara dall’FC Bayern Monaco.”

The moment you’ve all been waiting for…#ThiagoFriday 🤩 pic.twitter.com/s2tOCvnHta

— Liverpool FC (@LFC) September 18, 2020