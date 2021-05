Ufficiale: Liverpool, arriva Konate dal Lipsia

Ibrahima Konate, talentuoso difensore centrale classe ’99, è passato ufficialmente al Liverpool. Ecco il comunicato ufficiale. “ Il Liverpool Football Club ha raggiunto un accordo per il trasferimento di Ibrahima Konate dall’RB Leipzig. Il difensore 22enne ha stipulato un contratto a lungo termine con i Reds dal 1 luglio, soggetto all’autorizzazione internazionale e al processo di richiesta del permesso di lavoro di successo, dopo aver finalizzato i termini e superato le visite mediche”. Konate ha dichiarato al sito ufficiale del club: “Sono davvero felice di entrare a far parte di un club così imponente come il Liverpool”.

Accord Convenu ✅

We are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen 🔴

— Liverpool FC (@LFC) May 28, 2021