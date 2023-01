Ufficiale: Listkowski nuovo centrocampista del Brescia

Marcin Listkowski è ufficialmente un nuovo centrocampista del Brescia. Il calciatore polacco arriva dal Lecce con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il comunicato ufficiale: “Brescia Calcio comunica l’acquisizione di Marcin Listkowski dal Lecce. Il centrocampista polacco classe 1998 arriva in prestito con diritto di riscatto. Ex Pogoń Stettino, ha vestito la maglia dei salentini per 48 volte con tre gol e tre assist complessivi. In giallorosso ha conquistato la Serie A nella passata stagione con 23 presenze e 2 reti. Vestirà la numero 29”.

Foto: sito ufficiale Brescia