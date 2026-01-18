Ufficiale: Lirola è un nuovo giocatore del Verona

18/01/2026 | 17:40:24

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito gratuitamente – a titolo definitivo – dall’Olympique de Marseille, le prestazioni sportive dell’esterno spagnolo Pol Lirola, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2026. Nato a Mollet de Vallès, in Spagna, il 13 agosto 1997, Lirola è un esterno destro di piede ambidestro. Cresciuto nel settore giovanile dell’Espanyol prima e della Juventus poi, passa nella Prima squadra del Sassuolo nella stagione 2016/17, facendo il suo esordio tra i professionisti nella sfida valevole per le Qualificazioni UEFA Europa League, il 25 agosto 2016 contro la Stella Rossa Belgrado. Nella stessa manifestazione trova anche il suo primo gol tra i professionisti, che coincide con il primo gol del Sassuolo in una competizione europea, segnando la prima rete della partita vinta per 3-0 contro l’Athletic Bilbao. Il suo esordio in Serie A arriva pochi giorni dopo, il 18 settembre 2016, nella sfida vinta 2-0 contro il Genoa. Lirola gioca tre stagioni con il Sassuolo, trovando anche la sua prima rete nel massimo campionato italiano il 2 settembre 2018 nella gara vinta 5-3 contro il Genoa, prima di passare alla Fiorentina nella stagione 2019/20. In maglia viola Lirola totalizza 52 presenze totali e una rete, per poi passare a gennaio 2021 all’Olympique de Marseille. Il suo esordio in Ligue 1 arriva il 16 gennaio contro il Nimes Olympique, e mette a segno la prima rete il 17 aprile 2021 nella partita vinta per 3-2 contro FC Lorient. Dopo un’altra stagione in Ligue 1, Lirola viene ceduto in prestito nelle due stagioni successive. Nell’anno 2022/23 gioca nelle file dell’Elche in Liga, mentre nel campionato 2023/24 torna in Serie A, al Frosinone. Con la formazione ciociara scende in campo in 28 occasioni, mettendo a referto anche due reti. Nelle ultime due stagioni torna a vestire la maglia del Marsiglia, registrando 22 presenze e una rete. In totale Pol Lirola ha collezionato 153 presenze in Serie A, 75 in Ligue 1 e 12 in Liga, scendendo in campo anche in 20 occasioni nelle Coppe Europee, tra UEFA Europa League e UEFA Conference League. A livello internazionale ha vestito la maglia della Spagna Under 17 e Under 21, formazione con cui ha vinto il Campionato Europeo U21 nel 2019. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Pol, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni.



Foto: sito Verona