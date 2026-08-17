Ufficiale: l’Ipswich cala il doppio colpo Enciso – Ouattara dallo Strasburgo

17/08/2026 | 17:12:37

L’Ipswich Town, neopromosso in Premier League, sta preparando una squadra che nella massima lega inglese riesca a fare la sua figura. Quest’oggi sono stati annunciati due colpi importanti: Julio Enciso, trequartista paraguaiano al ritorno all’Ipswich e Abdoul Ouattara, entrambi dallo Strasburgo.

Il comunicato degli inglesi: “Il club è lieto di confermare il ritorno di Julio Enciso.

Julio torna a Suffolk con un contratto permanente dal RC Strasburgo in Francia, dove ha giocato sotto la guida del tecnico Gary O’Neil la scorsa stagione. Si unisce per una somma non resa nota e ha firmato un contratto quinquennale fino al 2031.

Il fantasista paraguaiano ha trascorso la seconda metà della stagione 2024/25 in prestito al Portman Road dal Brighton & Hove Albion, segnando due gol in 13 presenze, incluso un gol straordinario contro l’Everton a Goodison Park.

Durante la sua stagione allo Strasbourg, Julio ha contribuito con 12 gol e nove assist in una squadra che ha raggiunto le semifinali sia della UEFA Conference League che della Coupe de France.

Julio ha giocato per la sua nazionale ai Mondiali FIFA 2026, disputando cinque presenze e segnando il gol d’apertura nella vittoria a eliminazione diretta del Paraguay contro la Germania a Boston.

Si unirà alla squadra del Town a tempo debito”.

Il comunicato su Ouattara: “Il club è lieto di confermare l’acquisto di Abdoul Ouattara dal RC Strasbourg.

Il versatile ivoriano può giocare su entrambi i lati della difesa o a centrocampo ed è entrato a bordo per una cifra non divulgata, firmando un contratto fino al 2031.

A soli 20 anni, Abdoul ha collezionato 45 presenze al massimo livello del calcio francese ed è stato una parte chiave della corsa di Strasburgo alle semifinali della UEFA Conference League sotto la guida di Gary O’Neil la scorsa stagione, disputando 10 presenze e segnando due gol.

“Sono molto felice di aver firmato per l’Ipswich Town,” ha detto.

“La Premier League è la migliore lega al mondo e appena ho capito che c’era l’opportunità di giocare in Inghilterra sotto un allenatore con cui già mi piaceva lavorare, l’ho colta al volo.

“Sono ancora giovane ma ho già avuto delle belle esperienze e non vedo l’ora di incontrare i tifosi e i miei compagni di squadra e iniziare”.