Ufficiale: Lipsia, scelto il sostituto di Nagelsmann. Da luglio il tecnico sarà Jesse Marsch

Il Lipsia ha trovato l’erede di Nagelsmann, che passerà sulla panchina del Bayern Monaco dal prossimo 1° luglio. La scelta del prossimo allenatore è ricaduta su un membro della famiglia Red Bull: Jesse Marsch attualmente al Salisburgo. Ad annunciarlo è stata la stessa società tedesca con una nota sul proprio profilo Twitter.

Jesse Marsch will become our new head coach from the 2021/22 season!

He takes over from Julian #Nagelsmann, who is joining #FCBayern.

🔴⚪ #RBLeipzig pic.twitter.com/KBqCv8hK4T

