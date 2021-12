Il Lipsia ha risolto ufficialmente il contratto di Saracchi. Il club tedesco, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto l’accordo con il terzino uruguayano. Il classe ’98, dopo un anno in prestito al Galatasaray, era tornato in Germania in estate, ma attualmente è in riabilitazione dopo un grave infortunio. Foto: Twitter Lipsia