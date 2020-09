Ufficiale: Lipsia, arriva Samardzic dall’Hertha Berlino

Rinforzo a centrocampo per il Lipsia. Come annunciato sui canali ufficiali del club tedesco, Lazar Samardžić è un nuovo calciatore della squadra biancorossa. “Il Lipsia è un’ottima squadra per i calciatori giovani. Giocano da anni un calcio molto attraente e aggressivo, quindi mi adatterò perfettamente. Non vedo l’ora che arrivi la squadra e darò tutto per ambientarmi velocemente”. Queste le prime parole del calciatore tedesco che ha firmato fino al 2025.

✍️ Verstärkung für die Offensive!#RBLeipzig verpflichtet Lazar #Samardzic von @HerthaBSC. Der 18-jährige Junioren-Nationalspieler erhält bei den Roten Bullen einen langfristigen Vertrag bis 2025 und wird mit der Rückennummer 20 auflaufen. 👉 https://t.co/EkNOahEuqT pic.twitter.com/NC6cHfVCxo — RB Leipzig (@DieRotenBullen) September 8, 2020

Foto: Twitter ufficiale RB Leipzig