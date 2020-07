Ufficiale: Lipsia, arriva il coreano Hee-chan Hwang dal Salisburgo

Come si legge nella nota del club tedesco, è ufficiale l’arrivo di Hee-chan Hwang al Lipsia proveniente dal Salisburgo. Il coreano classe 1996 ha firmato con i tori rossi un contratto quinquennale, queste le parole del calciatore ai microfoni del club al suo primo giorno: “Sono entusiasta della nuova sfida alla RB Leipzig in Bundesliga! Voglio aiutare la squadra a continuare ad avere il maggior successo possibile e raggiungere gli ambiziosi obiettivi di questo giovane club.”

"I’m excited for the new challenge at RB Leipzig in the Bundesliga! I want to help the team continue to be as successful as possible and achieve this young club’s ambitious goals."

