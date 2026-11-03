Ufficiale: Lipani rinnova con il Sassuolo fino al 2031
03/11/2026 | 16:05:01
Il Sassuolo, nel momento più difficile della sua stagione, con 5 sconfitte nelle ultime 6 giornate, decide di guardare avanti e di rinnovare il contratto del classe 2005 Luca Lipani. Il comunicato: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver prolungato il contratto del calciatore Luca Lipani fino al 30 giugno 2031. La società augura a Luca un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera in neroverde”.
Foto: Sito Sassuolo