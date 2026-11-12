Ufficiale: Lionel Scaloni rinnova con l’Argentina fino al 2030

12/11/2026 | 20:56:44

Il presidente della Federcalcio argentina, Claudio Tapia, ha confermato la permanenza di Lionel Scaloni alla guida della Seleccion fino al 2030.

Questo il comunicato della Federazione:

“L’allenatore della nazionale argentina, pluricampione e promotore di una filosofia condivisa da tutta la comunità calcistica, ha confermato, tramite l’annuncio del presidente della Federazione calcistica argentina, Claudio Tapia, la sua permanenza alla guida della nazionale.

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il Centro di allenamento Lionel Andrés Messi, Tapia e Scaloni hanno confermato il rinnovo del contratto dell’allenatore fino al 2030. L’evento si è svolto il giorno prima della partita dell’Argentina contro l’Uruguay, durante l’attuale pausa per le nazionali FIFA.

Una sala stampa gremita ha festeggiato la notizia. La speranza è rinnovata. Scaloneta tornerà fino al 2030″.

Foto: sito Argentina