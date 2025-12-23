Ufficiale: Lione, Endrick firma in prestito fino a fine stagione

23/12/2025 | 17:50:33

L’Olympique Lione ha annunciato il trasferimento in prestito dal Real Madrid, fino al termine della stagione, dell’attaccante brasiliano Endrick.

Questo il comunicato ufficiale del club:

“L’Olympique Lyonnais è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo con il Real Madrid per l’arrivo dell’attaccante brasiliano Endrick, in prestito oneroso fino a 1 milione di euro, fino al termine della stagione.

A soli 19 anni, Endrick si unisce all’OL con una solida esperienza ai massimi livelli e una maturità forgiata in contesti competitivi impegnativi. Il suo profilo offensivo, il suo impatto nei settori decisivi e la sua energia sono risorse fondamentali per la squadra che si avvia verso la seconda metà della stagione, con molti obiettivi ancora da raggiungere.

Nato a Taguatinga, vicino a Brasilia, Endrick Felipe Moreira de Sousa ha iniziato a giocare a calcio nell’accademia del Palmeiras, dove si è rapidamente affermato come uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Cannoniere naturale, si è presto affermato sulla scena internazionale, vincendo diversi trofei individuali e collettivi a livello giovanile, in particolare al prestigioso Torneo Montaigu nel 2022.

A soli 16 anni, firmò il suo primo contratto da professionista con il Palmeiras e fece il suo debutto nel campionato brasiliano contro il Coritiba CFC. L’attaccante mancino andò di bene in meglio, confermando il suo immenso potenziale prima di impegnarsi con il Real Madrid, con cui si unì una volta raggiunta la maggiore età nell’estate del 2024. Prima di trasferirsi in Europa, Endrick, soprannominato “Bobby”, collezionò 82 presenze con il club di San Paolo, segnò 21 gol e vinse due volte il campionato brasiliano.

Da quando è arrivato al Real Madrid, Endrick ha continuato a crescere ai massimi livelli. Con 7 gol in 39 presenze in tutte le competizioni, ha dimostrato la sua capacità di essere decisivo. Attaccante veloce, tecnico e cinico, si è affermato anche con la nazionale brasiliana, passando dalle giovanili alla Seleção in pochi mesi. A 19 anni, ha già collezionato 14 presenze e 3 gol con la nazionale brasiliana.

L’Olympique Lyonnais è lieto di dare il benvenuto a Endrick, che si unirà alla squadra professionistica a partire dal 29 dicembre, e desidera ringraziare il Real Madrid per la qualità delle trattative e la collaborazione che hanno reso possibile il suo arrivo”.

Foto: Instagram Endrick