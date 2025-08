Ufficiale: l’Inter U23 piazza il colpo Agbonifo

01/08/2025 | 10:31:39

L’Inter U23 annuncia il colpo Agbonifo dall’Hellas Verona, c’è anche il comunicato del club nerazzurro che non si ferma e continua a puntellare la rosa che sarà a disposizione di Stefano Vecchi per il prossimo campionato di Serie C: “MILANO – FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Richi Agbonifo dall’Hellas Verona. Il centrocampista classe 2006 si trasferisce all’Inter U23 a titolo definitivo”. Ragazzo italiano di origini nigeriane, nella passata stagione ha disputato 37 partite con la maglia dell’Hellas nel campionato Primavera 1, mettendo a segno ben 13 gol. Agbonifo ha raccolto anch due presenze e una rete nella Coppa Italia di categoria nella scorsa stagione.

FOTO: Sito Inter