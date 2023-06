Ufficiale: l’Inter Miami nomina Gerardo ‘Tata’ Martino come direttore tecnico

Altro colpo di grande spessore internazionale per l’Inter Miami: dopo Messi e Busquets, è stato chiamato a dirigerli il “Tata” Gerardo Martino. Il comunicato sui canali social del club: “L’Inter Miami CF ha annunciato oggi di aver nominato Gerardo ‘Tata’ Martino, che ha allenato due Mondiali FIFA, è stato tre volte finalista della Conmebol Copa América, è vincitore della Concacaf Gold Cup ed è stato in precedenza allenatore dell’FC Barcelona e la nazionale argentina, in qualità di direttore tecnico. L’argentino assumerà le sue responsabilità di allenatore dopo aver ricevuto la sua documentazione di lavoro. Ha dichiarato il proprietario-allenatore Jorge Mas: “Siamo molto felici di dare il benvenuto a Tata all’Inter Miami. Riteniamo che sia un allenatore all’altezza delle aspirazioni del club e siamo ottimisti su ciò che possiamo ottenere insieme. Tata ha allenato ai massimi livelli e crediamo che l’esperienza sarà di grande beneficio per noi mentre competiamo per vincere titoli”. Ha dichiarato il comproprietario David Beckham: “Tata è una figura molto rispettata nel nostro sport la cui carriera parla da sola. Siamo fiduciosi che i suoi successi e la sua esperienza da allenatore ispireranno la nostra squadra ed entusiasmeranno i tifosi, e siamo entusiasti di vedere l’impatto che avrà dentro e fuori dal campo”. ha dichiarato il CSO e direttore sportivo Chris Henderson: “Tata ha un track record di successo in questo campionato e in molte altre competizioni di calcio di alto livello. Sa cosa serve per vincere in MLS e siamo sicuri che lo porterà all’Inter Miami “. Ha dichiarato Martino stesso: “Sono molto entusiasta di entrare a far parte di un grande club come l’Inter Miami e so che insieme possiamo ottenere cose importanti. Il Club ha le infrastrutture necessarie per competere nella regione e penso che con il lavoro e l’impegno di tutti possiamo raggiungerlo”.

Foto: Sito Inter Miami FC