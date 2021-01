Ufficiale: l’Inter Miami esonera Alonso

L’Inter Miami, squadra in cui militano gli ex Juve, Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain, ha esonerato l’allenatore Diego Alonso. Quarantacinque anni, uruguaiano, Alonso ha guidato il club nel suo primo anno in MLS, ma ha raccolto poche soddisfazioni: è stato eliminato in Coppa e non è riuscito a raggiungere i playoff, arrivando solo decimo nel suo girone.

Al suo posto potrebbe arrivare Phil Neville, attuale CT dell’Inghilterra femminile e grande amico di David Beckham, proprietario del club.

Foto: Twitter Inter Miami