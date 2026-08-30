Ufficiale: Linetty riparte dallo Slask Wroclaw

30/08/2026 | 16:56:22

Lo Slask Wroclaw ha annunciato di aver ingaggiato a parametro zero l’ex centrocampista del Torino, Karol Linetty.

Ecco il comunicato:

“Il grande colpo di mercato dello Śląsk Wrocław è diventato realtà. Di fronte agli infortuni presenti in squadra e alla necessità di rinforzare il centrocampo, il club ha deciso di puntare su un giocatore di grande esperienza e reputazione. Karol Linetty ha firmato un contratto con il club fino alla fine di giugno 2028, con opzione per un ulteriore anno. Il polacco indosserà la maglia numero 17.

Questo calciatore non ha certo bisogno di presentazioni per gli appassionati di calcio. Karol Linetty è cresciuto nell’Academy del Lech Poznań, mentre ha iniziato a giocare a calcio nel Sokół Damasławek. Ha debuttato nella massima serie polacca già a 17 anni: nel novembre 2012 ha disputato i suoi primi minuti con la maglia del Lech contro il Wisła Cracovia.

Per il suo primo gol in Ekstraklasa ha dovuto aspettare fino al marzo 2014, quando andò a segno contro il Piast Gliwice. Per anni è stato un elemento fondamentale del centrocampo della squadra della Grande Polonia. Con il Lech ha conquistato il campionato e la Supercoppa di Polonia. Ha inoltre disputato numerose partite in Europa League. Al momento, il suo bilancio in Ekstraklasa è fermo a 93 presenze, con sei gol.

Dalla stagione 2016/2017 ha iniziato la sua esperienza in Italia. È stato acquistato dal Lech Poznań dalla UC Sampdoria. Anche lì è diventato rapidamente un giocatore molto importante per la squadra, disputando la maggior parte delle partite nell’arco di quattro stagioni. Poi è arrivato il momento di un altro trasferimento, questa volta all’interno della Serie A: Linetty è stato acquistato dal Torino FC. Ad eccezione della stagione 2021/2022, il giocatore ha continuato a scendere regolarmente in campo. Si può quindi tranquillamente affermare che sia difficile trovare giocatori con una maggiore esperienza nel campionato italiano: Linetty conta 255 presenze in Serie A e 14 gol.

La lunga esperienza italiana di Linetty si è conclusa con il trasferimento in Turchia. Il centrocampista si è trasferito al Kocaelispor, dove ha disputato una stagione, scendendo in campo 25 volte in Süper Lig. Recentemente era rimasto svincolato, ma si era allenato, tra gli altri, con il Lech Poznań. Lo Śląsk Wrocław ha deciso di approfittare di questa opportunità.

Un capitolo a parte della ricchissima carriera del 31enne è naturalmente quello con la nazionale polacca. Linetty ha percorso tutte le varie categorie delle selezioni giovanili nazionali. Il 18 gennaio 2014 ha esordito con la nazionale maggiore polacca, allora allenata da Adam Nawałka, contro la Norvegia, trovando subito il suo primo gol con la maglia della Polonia. Complessivamente, il centrocampista conta ben 47 presenze con l’Aquila sul petto, nelle quali ha realizzato cinque gol. Ha partecipato a diversi grandi tornei, ma la sua occasione di giocare è arrivata a Euro 2020: ha disputato due partite, segnando un gol.

Karol, benvenuto allo Śląsk! In bocca al lupo!”.

Foto: sito Slask Wroclaw