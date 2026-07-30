Ufficiale: Limonelli nuovo giocatore dello Spezia

30/07/2026 | 16:25:46

Lo Spezia annuncia l’arrivo di Limonelli: “Spezia Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Carmelo Limonelli, il quale ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028. Nativo di Catania, classe 2003, Limonelli è cresciuto calcisticamente in Sicilia, mettendosi in mostra fin da giovanissimo nel girone I di Serie D con le maglie di Giarrè e Acireale, prima di approdare al Siracusa nella stagione 2023-2024. Nel campionato successivo incontra mister Turati e, proprio con il neo tecnico spezzino, ottiene il ritorno tra i professionisti: un’annata da protagonista anche in Serie C, chiusa con 35 presenze, 2 assist e 2 reti, entrambe siglate nel successo contro la Casertana. Centrocampista duttile, capace di agire sia sulla trequarti che in posizione più arretrata, Limonelli è ora pronto a dare il proprio contributo alla causa aquilotta. Benvenuto Carmelo!”

foto sito spezia