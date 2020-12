Ufficiale, l’Imolese esonera Cevoli e il suo vice Cancelli. Il comunicato

L’Imolese Calcio 1919 comunica di aver sollevato Roberto Cevoli dall’incarico di allenatore della Prima squadra e Nicola Cancelli dal ruolo di allenatore in seconda della stessa. A Cevoli e Cancelli vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale ed il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo delle rispettive carriere.

Foto: Twitter ufficiale Imolese