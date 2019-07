Ufficiale: Lille, Kouamé va in prestito in Jupiler League

Rominigue Kouame è un nuovo calciatore del Cercle Brugge. Ad annunciarlo è la stessa società transalpina tramite il proprio profilo Twitter. Il classe ’96 ha già lasciato la squadra, dopo i due anni trascorsi nel nord della Francia, per andare a crescere in Belgio, dove arriva in prestito.

Fonte: Twitter Lille