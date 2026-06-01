Ufficiale: Lille, Davide Ancelotti è il nuovo allenatore

01/06/2026 | 12:53:07

Davide Ancelotti è il nuovo tecnico del Lille, dopo la trattativa iniziata negli corsi giorni, ora è ufficiale. Il mister italiano guiderà l’undici francese con un contratto di due anni. Ecco l’annuncio social del club: “ Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del LOSC. il LOSC annuncia oggi l’incarico di Davide Ancelotti come capo allenatore della prima squadra. Il coach italiano, che ha lavorato con i club e le squadre nazionali migliori del mondo, ha firmato un contratto per un periodo di due anni. Benvenuto Davide”.

Foto: Instagram Lile