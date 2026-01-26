Ufficiale: Lichtsteiner nuovo allenatore del Basilea

Stephan Lichtsteiner è il nuovo allenatore del Basilea , la nota degli svizzeri: “‘FC Basilea 1893 ha nominato Stephan Lichtsteiner nuovo allenatore della prima squadra. Il 42enne, che conosce già molto bene il club per il suo lavoro con il settore giovanile, ha firmato un contratto fino all’estate 2029. Pascal Bader (43) si unisce all’FCB come assistente allenatore insieme a Lichtsteiner.

“The Mindset of a Winner” era il titolo del profilo di Stephan Lichtsteiner pubblicato sulla rivista Rotblau alla fine del 2023. Ed è proprio questa mentalità vincente che ha guidato Stephan Lichtsteiner fino a questo punto della sua carriera da giocatore. Il nativo di Adligenswil ha vinto sette volte il campionato italiano, cinque volte la Coppa Italia e quattro volte la Supercoppa con la Juventus. Ha collezionato oltre 100 presenze con la nazionale svizzera, ha indossato la fascia di capitano ed è stato nominato “Calciatore svizzero dell’anno” nel 2015. La sua carriera lo ha portato dal Grasshoppers Club Zurigo, all’OSC Lille e alla Lazio Roma alla Juventus, dove ha giocato 259 partite ufficiali prima di concludere la carriera con l’FC Augsburg nel 2020 dopo una stagione all’Arsenal Londra.

Dopo essersi ritirato dall’attività agonistica, Lichtsteiner ha intrapreso la carriera di allenatore, maturando le prime esperienze come vice allenatore nella squadra Under 16 dell’SC Kriens e nella nazionale svizzera Under 18. Nel febbraio 2022, Lichtsteiner è entrato a far parte dell’FC Basilea 1893, dove ha trascorso due anni e mezzo come capo allenatore della squadra Under 15 e poi di quella Under 16, ricoprendo contemporaneamente il ruolo di allenatore della difesa per tutte le squadre giovanili del club. Nell’estate del 2024, è passato al calcio professionistico, assumendo la carica di capo allenatore dell’FC Wettswil-Bonstetten e consolidando le sue qualifiche da allenatore.

Il direttore sportivo Daniel Stucki: “Conosciamo già Stephan dal settore giovanile, dove ho lavorato direttamente con lui per oltre due anni. Possiede una grande comprensione tattica ed è sempre stato in grado di ispirare le sue squadre e di migliorarle come collettivo. Sappiamo che si unisce a noi in un momento impegnativo, con partite cruciali in arrivo a breve termine. E questo senza alcuna vera esperienza come allenatore a livello professionistico. Ma il nostro obiettivo principale è pianificare a lungo termine e in modo sostenibile. Stephan conosce bene le situazioni di alta pressione dai suoi giorni da giocatore e, sebbene non abbia ancora allenato una squadra ai massimi livelli, abbiamo piena fiducia in lui per questo compito. È meticoloso e perfezionista con un piano chiaro. Inoltre, ha una straordinaria mentalità vincente, che ci aiuterà immediatamente nella situazione attuale”.

Stephan Lichtsteiner: “Sono profondamente convinto del progetto a lungo termine dell’FC Basilea e sono quindi lieto di farne parte da ora in poi. Sebbene il trasferimento avvenga un po’ prima del previsto, per me era scontato accettare questa sfida in questo grande club ora, data la situazione. Sono sicuro che insieme potremo raggiungere grandi traguardi all’FCB”.

Stephan Lichtsteiner è accompagnato dal 43enne Pascal Bader di Soletta. L’ex giocatore professionista (tra cui FC Lucerna, VfR Aalen, FC Vaduz) proviene dal settore giovanile dell’FC Aarau, dove attualmente allena la squadra Under 16 e in precedenza ha allenato la squadra Under 17.

Vi diamo un caloroso benvenuto all’FCB e vi auguriamo un buon inizio, Stephan e Pascal.

