Ufficiale: l’Hoffenheim esonera il tecnico Matarazzo. Il comunicato

L’Hoffenheim ha ufficialmente esonerato l’allenatore americano Pellegrino Matarazzo. Nel comunicato ufficiale, Matarazzo ha dichiarato: “Sono orgoglioso di aver lavorato con questa squadra e con questo staff di allenatori che erano disposti ad affrontare il fuoco l’uno per l’altro. Sarò sempre grato per questo. Auguro all’Hoffenheim un futuro di vittorie e ai nostri ragazzi il massimo successo in tutte e tre le competizioni”.

Foto: logo Hoffenheim