Ufficiale: il Südtirol si separa da Paolo Bravo

28/05/2026 | 13:28:20

Dopo 8 anni giunge al termine il rapporto tra il Südtirol e il ds Paolo Bravo, le parti hanno maturato la convinzione che fosse giunto il momento di separare le loro strade. Ecco le parole presidente biancorosso Gerhard Comper: “A nome dell’FC Südtirol desidero esprimere a Paolo Bravo il nostro più sentito ringraziamento e la più alta riconoscenza per l’eccellente collaborazione negli ultimi otto anni, ricchi di soddisfazioni. Con la sua preziosa guida sportiva, il club ha conosciuto una crescita costante, centrando risultati storici e di grande prestigio. A Bravo va riconosciuto un ruolo determinante nella storica e memorabile promozione in Serie B e nelle salvezze conquistate nelle stagioni seguenti. Con competenza, professionalità e grande dedizione, ha lasciato un segno profondo nell’FC Südtirol, patrimonio di cui la società potrà beneficiare anche in futuro”. Queste invece le dichiarazioni del ds “Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutta la società FC Südtirol, a partire dai presidenti che si sono alternati in questo periodo e da coloro che hanno creduto in me, scegliendomi prima e confermandomi poi nel corso degli anni. Un ringraziamento speciale va a tutta la provincia altoatesina e a tutti i tifosi dell’FC Südtirol per il costante sostegno dimostrato in questi otto anni. Vorrei inoltre rivolgere un pensiero a tutti gli allenatori, ai giocatori e a tutte le persone che, spesso lontano dai riflettori, hanno lavorato con dedizione per il club: il mio percorso di crescita è stato possibile grazie al contributo di ciascuno di loro. Mando un forte abbraccio a tutte le persone che ci sono sempre state vicine. Forza FC Südtirol!”.

Foto: Sito Südtirol