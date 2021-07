Ufficiale: l’ex Liverpool Larouci passa all’Estac Troyes

Nuovo acquisto per l’Estac Troyes: si tratta dell’ex Liverpool U23, Yasser Larouci. Il franco-algerino è uno dei rinforzi per la squadra allenata da Batlles in vista della nuova sfida chiamata Ligue 1.

Questo il tweet della squadra francese:

“Yasser Karouci in blu&bianco per le 5 prossime stagioni! Il laterale sinistro di 20 anni lascia il Liverpool e si unisce all’Estac fino al 2026! Benvenuto a Troyes Yasser!”

🗣 Yasser Larouci en bleu&blanc pour les 5 prochaines saisons ! 🔥

Le latéral gauche de 20 ans quitte le @LFC et s’engage avec l’Estac jusqu’en 2026 ! ✍️

Bienvenue à Troyes Yasser ! 🏠

Plus d’infos 👉 https://t.co/DK8G0fMfo4#mercato #TeamEstac 🔵⚪️ pic.twitter.com/WBoYTdHQu1 — ESTAC Troyes (@estac_officiel) July 28, 2021

Foto: Twitter Estac Troyes