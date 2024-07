Ufficiale: l’ex viola Gil Dias al Famalicao

Gil Dias, esterno portoghese classe ’96 e vecchia conoscenza del campionato italiano, torna al Famalicao. Lascia lo Stoccarda che nell’ultima stagione lo aveva girato in prestito al Legia Varsavia. Il club portoghese lo aveva già preso in prestito dal Monaco nel 2020: in quella stagione Gil Dias aveva totalizzato ben 31 presenze. L’ex Fiorentina ora è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Famalicao, con cui ha firmato un contratto fino al 2027.

Foto: twitter Famalicao