Il portiere croato Ivor Pandur, ex Hellas Verona, si trasferisce all’Hull City in Championship. Ha firmato un contratto fino a giugno 2027. “Ivor è già un leader in così giovane età e ha fatto una grande impressione al Fortuna Sittard e ai suoi tifosi durante la sua permanenza in Olanda. Benvenuto, Ivor!”.

Foto: Instagram Hull City