Ufficiale: l’ex Udinese Success riparte dalla Libia. E’ un nuovo giocatore dell’Al-Ta’awon SC

13/11/2025 | 11:09:23

Isac Success riparte dalla Libia. L’attaccante nigeriano si trasferisce all’Al-Ta’awon SC, formazione di punta della Premier League libica. Il giocatore, noto per il suo passato in club prestigiosi come Watford, Udinese e Granada, ha accettato la corte dalla Libia, con il club che prosegue nella sua opera di crescita e voglia di consolidarsi come una realtà del calcio nordafricano.

Foto: Instagram Success