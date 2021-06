Lo Schalke 04 ha preso Thomas Ouwejan in prestito con diritto di riscatto per la stagione 2021/2022. Il 24enne viene dall’annata con l’Udinese in Serie A, dove ha messo a segno 15 presenze, ma non è stato riscattato dai bianconeri. L’AZ Alkmaar è il club proprietario del suo cartellino. Ecco l’annuncio dei tedeschi:

Foto: sito Udinese