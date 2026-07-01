Ufficiale: l’ex Udinese Lautaro Giannetti va al Newell’s Old Boys

02/07/2026 | 00:00:28

L’ex Udinese Lautaro Giannetti lascia la Turchia, è un nuovo giocatore del Newell’s Old Boys: “Il Club Atlético Newell’s Old Boys annuncia l’ingresso del calciatore Lautaro Giannetti nella rosa professionistica allenata da Frank Darío Kudelka per la seconda metà della stagione. Il difensore, proveniente dall’Antalyaspor Kulübü di Turchia, ex Vélez Sarsfield e Udinese, è arrivato a parametro zero e ha firmato un contratto che lo legherà al club per i prossimi 24 mesi. Nato nella vicina città di San Nicolás de los Arroyos, Giannetti, 32 anni e alto 1,85 metri, si unisce al Lepra per dare il suo contributo al reparto difensivo, forte delle 30 presenze disputate con l’Antalyaspor (Turchia) nel 2026. Benvenuto Lautaro, nel cuore della città!”

foto x newell