L’ex attaccante del Torino, Jonathas, lascia il club spagnolo dell’Elche come annunciato dal club stesso. Il brasiliano in Italia ha giocato anche per Latina, Pescara e Brescia.

, Jonathas Llegaste al #ElcheCF en Primera, volviste con la ilusión de dejarlo en su sitio y lo lograste Te deseamos lo mejor #GraciasJonathas ⚪️ pic.twitter.com/8ATjgeJoHp — Elche Club de Fútbol (@elchecf) August 27, 2020

Foto: Twitter