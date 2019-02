Il Vancouver Whitecaps, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per l’ingaggio di Fredy Montero. L’attaccante colombiano, 31 anni reduce dall’esperienza con lo Sporting a Lisbona, torna in Major League Soccer dove in passato ha già giocato con la maglia del club canadese e del Seattle Sounders.

Foto: Vancouver Whitecaps