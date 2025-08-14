Ufficiale: l’ex Roma Matic lascia il Lione

14/08/2025 | 18:30:37

Finisce l’avventura dell’ex Roma Nemanja Matic al Lione, il comunicato dei francesi: “L’Olympique Lyonnais ha annunciato di aver raggiunto un accordo amichevole con Nemanja Matić per la risoluzione anticipata del contratto che lo legava fino al 30 giugno 2026. Arrivato a gennaio 2024, il nazionale serbo ha disputato 58 partite in tutte le competizioni con il Lione. Grazie alla sua esperienza, ai suoi elevati standard e alla sua leadership, ha svolto un ruolo fondamentale nella ripresa della squadra sin dal suo arrivo e ha continuato ad affermarsi come elemento fondamentale della squadra anche la scorsa stagione. Vero professionista, si è affermato anche come figura chiave nello spogliatoio e come prezioso supporto per i giovani giocatori. L’Olympique Lyonnais desidera ringraziare sinceramente Nemanja per il suo impegno e la sua professionalità durante la sua permanenza al club e gli augura il meglio per il resto della sua carriera”.

Foto: Instagram Lione