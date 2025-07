Ufficiale: l’ex Roma Marin nuovo portiere del PSG

17/07/2025 | 18:45:56

Il PSG ha acquistato il portiere 19enne Renato Marin, come riporta il comunicato ufficiale riportato di seguito: “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’ingaggio di Renato Marin. Il portiere diciannovenne ha firmato con il Club fino al 2030.Nato il 10 luglio 2006 a San Paolo, Renato Belluci Marin ha scoperto il calcio in Brasile e si è subito distinto per le sue doti fisiche e tecniche. Nel 2020 si è trasferito con la famiglia a Roma, in Italia, per unirsi al settore giovanile dell’AS Roma. Ha esordito con la squadra Under 17 nel settembre 2022 in una partita contro il Lecce. Nella stagione 2022-2023 ha giocato 15 partite con la squadra Under 17 e ha vinto la finale del campionato contro l’Inter. Ha inoltre disputato tre partite con la squadra Under 18 del club romano. Il 7 gennaio 2024, Renato Marin ha fatto la sua prima apparizione sulla panchina della prima squadra in casa contro l’Atalanta. A 17 anni, è diventato il portiere titolare della Roma Primavera, giocando 39 partite – di cui 13 con la porta inviolata – durante la stagione 2023-2024. Le sue prestazioni gli sono valse un posto nella nazionale Under 19 a settembre 2023, con la quale il portiere, a suo agio con la palla al piede, ha giocato 13 partite. Titolare fisso agli Europei Under 19 della scorsa estate, ha contribuito a raggiungere le semifinali della competizione. La scorsa stagione, il portiere diciannovenne ha collezionato 28 presenze con la prima squadra di Claudio Ranieri, incluse le prime sei partite di Europa League. Ha inoltre disputato 11 partite con la Primavera dell’AS Roma , la squadra riserve del club. Dopo cinque anni in Italia, Renato Marin entra a far parte del club della capitale francese”.

FOTO: Logo PSG