Il Montreal Impact, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha appena annunciato di aver raggiunto l’intesa per l’ingaggio di Bojan Krkic. La punta cresciuta nel Barcellona, in passato anche in Italia con le maglie di Roma e Milan, si trasferisce in Canada dopo aver lasciato lo Stoke City.

Foto: Montreal Impact Twitter