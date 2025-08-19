Ufficiale: l’ex PSG Trapp approda al Paris FC

19/08/2025 | 23:50:28

Novità in casa Paris, il portiere ex PSG Kevin Trapp ha firmato con i neopromossi parigini, il comunicato. “Il 35enne nazionale tedesco ha firmato un contratto fino al 2028. Formatosi all’FC Kaiserslautern e con una parentesi all’Eintracht Francoforte, ha collezionato oltre 287 presenze da professionista. Si unisce alla squadra dei portieri insieme a Obed Nkambadio e Rémy Riou. Il Paris FC è orgoglioso di dare il benvenuto a Kévin e gli augura un caloroso benarrivato nel club. Willkommen Kevin!”

FOTO: Sito Eintracht