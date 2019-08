Nuova avventura per Radoslaw Murawski. Il centrocampista polacco, svincolatosi dal Palermo dopo l’estromissione del club siciliano dal campionato di Serie B, ha accettato l’offerta del Denizlispor approdando in Turchia. Per Murawski un contratto annuale con opzione per un’altra stagione.

Foto: Denizlispor Twitter