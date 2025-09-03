Ufficiale: l’ex Milan Ballo Tourè riparte dal Metz

03/09/2025 | 17:59:39

Nuova avventura per l’ex Milan Ballo Tourè, che riparte dal Metz come annunciato dal club francese: “L’FC Metz ha un nuovo acquisto. Mercoledì scorso, i Grenats hanno raggiunto un accordo con Fodé Ballo-Touré. Svincolato dalla scorsa estate, il difensore ha firmato un contratto annuale con opzione per un’altra stagione. È quindi legato al club della Croce di Lorena fino a giugno 2026. Formatosi al Paris Saint-Germain, Fodé Ballo-Touré si è unito alla retroguardia del Metz, in particolare come terzino sinistro. Il 28enne neoacquisto del Metz è un giocatore esperto con 118 presenze nella massima serie francese. Originario di Conflans Saint-Honorine, ha giocato anche per il LOSC, l’AS Monaco e l’AC Milan, club con cui è stato incoronato campione d’Italia nel 2022. La scorsa stagione giocava ancora in Ligue 1 per il Le Havre, dove ha collezionato dieci presenze dal suo arrivo durante la sessione invernale di calciomercato. Nazionale senegalese (16 presenze) e vincitore della CAN insieme ad Habib Diallo nel 2021, Fodé Ballo-Touré arriva nella Mosella con l’ambizione di trovare il tempo e aiutare così l’FC Metz a raggiungere i suoi obiettivi in ​​Ligue 1 McDonald’s. Le prime parole di Fodé Ballo-Touré, nuovo numero 97, dopo la firma del contratto con l’FC Metz: “Sono molto felice di unirmi a questo club storico. Sono consapevole che dovrò raddoppiare i miei sforzi per dimostrare le mie qualità. Mi unisco a un’ottima squadra e spero che raggiungeremo il nostro obiettivo di salvezza”.

FOTO: Sito Metz