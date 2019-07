Ufficiale: l’ex Lione Genesio è il nuovo allenatore del Beijing Guoan

Tramite i propri canali ufficiali, il Beijing Guoan, dopo aver accolto l’ex Sampdoria Fernando, ha annunciato il nuovo tecnico: è Bruno Genesio, vice allenatore dal 2011 al 2015 e successivamente allenatore del Lione fino al 2019. Questo il comunicato del club cinese: “Bruno Genesio sarà il nuovo allenatore della prima squadra del Beijing Zhonge Guoan Football Club. Il club e il tecnico hanno firmato un contratto fino alla fine della stagione. Diamo il benvenuto a Bruno Genesio e speriamo possa mettere in mostra la sua esperienza di allenatore per permettere alla squadra di giocare bene in futuro”.

Foto Sito Ufficiale Beijing Guoan