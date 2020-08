Tiago Mendes, ex centrocampista di Juventus e Atlético Madrid, è stato presentato come nuovo allenatore del Vitória Guimaraes come conferma il tweet della società bianconera.

💬 Tiago Mendes: “A exigência é máxima e sempre me habituei a ela”. Sabe mais em 👉 https://t.co/AleyhNDmdB pic.twitter.com/CP7GMVDwmf — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) August 17, 2020

Foto: Twitter Vitória