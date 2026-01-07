Ufficiale: l’ex Juventus Next Gen Ahamada nuovo giocatore dell’Auxerre

07/01/2026 | 12:00:07

Ahamada è un nuovo giocatore dell‘Auxerre, in passato ha giocato con la Juventus Next Gen. “L’Auxerre si è assicurato il suo primo ingaggio del 2026! Il club è lieto di annunciare il trasferimento a parametro zero di Naouirou Ahamada dal Crystal Palace. Il centrocampista 23enne ha firmato fino a giugno 2027, con un’opzione per altri due anni, e indosserà la maglia numero 8. Prima di approdare in Premier League, Naouirou, nato a Marsiglia, si è formato all’Istres e poi alla Juventus, che lo ha poi ceduto in prestito e poi ceduto a titolo definitivo allo Stoccarda, dove ha giocato 26 partite di Bundesliga (segnando 2 gol). Le sue prestazioni impressionanti gli sono valse il trasferimento in Inghilterra, dove il Crystal Palace lo ha ingaggiato nel gennaio 2023. Con il club inglese, il centrocampista centrale ha collezionato 31 presenze, 28 delle quali in Premier League. Il suo arrivo all’Auxerre non sarà una novità in Ligue 1 per Naouirou, che ha trascorso la scorsa stagione in prestito allo Stade Rennais. Con questo ingaggio, l’AJA rafforza il suo centrocampo in termini di qualità e quantità, con un giocatore di grande potenziale e già esperto nei campionati maggiori”.