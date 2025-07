Ufficiale: l’ex Juventus Masi nuovo difensore della Pro Patria

27/07/2025 | 18:53:39

La Pro Patria ha annunciato l’arrivo dell’ex Juventus Alberto Masi in difesa: “Alberto Masi è un giocatore biancoblu. Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Alberto Masi. Difensore classe 1992, è cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria. Vanta una lunga carriera nel professionismo fra Serie B (Ternana, Spezia) e Serie C (Pisa, Pro Vercelli, Triestina, Atalanta U23). Per lui anche una parentesi nella Juventus di Antonio Conte nel 2012. Masi sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2026. Benvenuto a Busto, Alberto!” si legge nel comunicato ufficiale.

FOTO: Sito Pro Patria