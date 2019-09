L’Helsingborg, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato nelle scorse ore di aver affidato la panchina a Olof Mellberg. L’ormai ex difensore della Juventus, 42 anni, è alla sua terza esperienza in panchina dopo aver già guidato il Brommapojkarna e il Fremad Amager. Ora la grande opportunità in Patria.

Foto: Dagens Nyheter