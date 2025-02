L’ex Juventus Carlos Alcaraz è un nuovo giocatore dell’Everton. Il centrocampista argentino ha infatti firmato un contratto con il club inglese fino al termine della stagione. Questo il comunicato:

“Il centrocampista argentino Carlos Alcaraz ha firmato per l’Everton in prestito dal Flamengo per il resto della stagione 2024/25, con un’opzione di acquisto a fine stagione”.

Foto: Instagram Everton