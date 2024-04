Ufficiale: l’ex Inter Schelotto rescinde il contratto con il Barletta

Termina ufficialmente l’avventura di Ezequiel Schelotto in Serie D, dove indossava la maglia del Barletta. Con la seguente nota pubblicata sul proprio sito, infatti, il club pugliese ha annunciato la rescissione consensuale del contratto che legava il centrocampista alla società biancorossa:

“ASD Barletta 1922 ed il calciatore Ezequiel Schelotto rendono noto di aver raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata del contratto con scadenza 30 giugno 2024. Durante i colloqui il calciatore argentino, che ha espressamente voluto rinunciare a tutti gli emolumenti a maturarsi sino alla naturale scadenza contrattuale, ha chiarito di dover tornare in Argentina per motivi personali augurando al Barletta di raggiungere la salvezza ed ha colto l’occasione di ringraziare la città per la grande accoglienza ed ospitalità ricevuta. La società ringrazia Ezequiel per l’impegno e la professionalità dimostrata augurandogli il meglio”.

Foto: Wikipedia