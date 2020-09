Ufficiale: l’ex Inter M’Vila firma per l’Olympiacos

L’ex Inter Yann M’Vila è stato acquistato dall’Olympiacos, lo rende noto lo stesso club greco che, attraverso il propri profilo Twitter, ha annunciato l’arrivo – contratto fino al 2023- a titolo definitivo del centrocampista dall’Sant-Etienne.

Γιαν Εμβιλά, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Yann M'Vila! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #YannMVila #WelcomeYannMVila #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/6fJqJ3PSfH

