Ufficiale: l’ex Inter Castaignos in Corea del Sud, c’è la firma con il Gyeongnam

Il Gyeongnam, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, nelle scorse ore ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per l’ingaggio di Luc Castaignos. L’attaccante olandese classe 1992, in passato anche in Italia con la maglia dell’Inter, vola in Corea del Sud dopo aver risolto il contratto con lo Sporting Club de Portugal nella giornata di ieri.

Foto: Gyeongnam Instagram