Ufficiale: l’ex Genoa Pratto passa in prestito al Feyenoord

L’ex attaccante del Genoa, Lucas Pratto è un nuovo giocatore del Feyenoord fino a fine stagione. Il club olandese ha infatti raggiunto un accordo con il River Plate per il prestito del calciatore. Pratto, con la maglia del Genoa, ha segnato 3 gol in 17 gare giocate. Durante la sua esperienza con il River Plate ha vinto la Copa Libertadores nel 2018, andando a segno in finale sia nella gara d’andata che in quella di ritorno contro il Boca Juniors.

Foto: sito ufficiale Fifa